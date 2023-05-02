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Алхимов Магомет

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алхимов
Имя
Магомет
Дата исполнения приговора
15 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
111. Алхимов Магомет, 18 л., Дагестанск. АССР, Кайтаго-Табасаранск. окр., Дахадавск. уч. Н. С. Кайтаго-Табасаранск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Осужд. 15/І—26.

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