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Зверев Петр Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверев
Имя
Петр
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4905. ЗВЕРЕВ ПЕТР АНТОНОВИЧ, 25 л., б. Виленск. г., Свенцянск. у., Годудическ. в., с. Целиново. Особ. Камер. по дел. о самогон. б. г. Петрограда. Ст. 140. лиш. св. 3 г. Исп. 21 дек. 923.

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