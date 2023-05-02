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Маеров Федор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маеров
Имя
Федор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8473. МАЕРОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., Гомельск. у., Вылевск. . в., д. Романово. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 81, 95, лиш. св. 2 г. Исп. 28 авг. 923.

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