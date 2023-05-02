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Гребнева Александра Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гребнева
Имя
Александра
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1803. Гребнева Александра Семеновна, 30 л., Котельническ. у., Ключевск. в., д. Харитенки. Н. С. 6 уч. Котельническ. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29/ІХ—26.

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