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Загуменный Игнатий Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Загуменный
Имя
Игнатий
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46802. ЗАГУМЕННЫЙ, ИГНАТІЙ ТИМОфеевъ. Каз. ст. Государственной, Моздокск. отд., 18 л.; — Владикавказ. О. С., 173 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 18 Іюня 905.

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