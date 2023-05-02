Мазурек Иван Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазурек
- Имя
- Иван
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42671. МАЗУРЕКЪ, ИВАНЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Луковск. у., гм. Серокомля, д. Гордземъ, 32 л.; — Варшав. С. П., 8п. 123 Уг. У. и 272 У., исправит. ломъ 9 м., съ послѣдств., по 30, 31, 34 и 35 Уг. У., съ зач. предв. заключ. съ 3 Мая по 23 Окт. 905 г. Исп. 30 Апр. 907.
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