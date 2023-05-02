Бахарев Степан Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахарев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13142. БАХАРЕВ, СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 36 л. Гр. Пермск. у., Ильинск. в., д. Осташенко; — Р. Т. г. Перми. Противодейств. учет. хлеба, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 20 мая 920.
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