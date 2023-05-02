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Анучин Петр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анучин
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
13 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
921. Анучин Петр Андреевич, 59 л., Красноярск. у., иланск. в. Н. С. Деж. кам. г. Красноярска. Ст. 140 б, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 13 июля 926.

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