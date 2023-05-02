Горюхин Григорий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горюхин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46227. ГОРЮХИНЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕКСѢевъ. К. Судогод. у., Мошенск. в., д. Юромки, 32 л.; — Г. С. г. Суздаля, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.