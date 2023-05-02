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Горюхин Григорий Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горюхин
Имя
Григорий
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46227. ГОРЮХИНЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕКСѢевъ. К. Судогод. у., Мошенск. в., д. Юромки, 32 л.; — Г. С. г. Суздаля, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Іюня 905.

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