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Крякина Наталия Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крякина
Имя
Наталия
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
25531. КРЯКИНА, НАТАЛИЯ ОСИПОВНА, 32 л. Гр. Демянск. у., Филипповск. в., д. Залесье; — Н. С. 2 уч. Демянск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 12 окт. 920.

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