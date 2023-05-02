Трушков Григорий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трушков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12135. ТРУШКОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 32 л., Вятск г. Орловск, у., Ярковск. в., д. Максалки. Алтайск. Губсуд. Ст. Ст. 1 ч. 130, лиш. св. 3½ г. и пор пр. 3 г. П. В. З. С.. 16/ѴІІ—24.
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