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Чумак Захарий Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумак
Имя
Захарий
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
04 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
13441. Чумак Захарий Игнатьевич, 41 г., Кубанск. окр., Каневск. р. и ст-цы. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4 мая 926.

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