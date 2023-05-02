Михайлов Илья Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26746. МИХАЙЛОВ, ИЛЬЯ РОДИОНОВИЧ, 23 л. Гр. Новоторжск. у., Баранье-Горск. в., д. Максимковой; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. вод-трансп. Дезерт., пр. р. к. г., по амн. от нак. освоб.
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