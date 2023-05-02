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Разборов Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разборов
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
29 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8104. РАЗБОРОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 22 л., Кирсановск. у., Булыгинск. в., д. Вороновой. Тамбовск. Губсуд. Ст. 147, лиш. св. 2 г. Исп. 29 мая 923.

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