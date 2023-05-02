Шабалина Матрена Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабалина
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11846. ШАБАЛИНА, МАТРЕНА МАТВЕЕВНА. Гр. Слободск. у., Климковск. в.; — Н. С. 10 уч. Слободск. у. Сокрыт. трупа, пр. р. 6 м., по амн. от нак освоб.
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