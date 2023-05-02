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Гертнер Яан Аттов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гертнер
Имя
Яан
Отчество
Аттов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46035. ГЕРТНЕРЪ, ЯАНЪ АТТОВЪ. К. Гробин. у., Гавезенск. в., 41 г.; — М. С. 4 уч. Газенп.-Гробин. окр., 169 и 7 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 30 Мая 905.

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