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Селиванов Алексей Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селиванов
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
01 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
35333. СЕЛИВАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ДМИТріевъ. Мщ. г. Подольска, Москов. г., 28 л.; — Г. С. г. Покрова (въ 5 р.), 50 М., тюр. 1 м. Исп. 1 Апр. 905. | 902 17103 1655 У. | 96 55524 170 М. | 900 29029 170¹ М. | 96 5906 169 М.

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