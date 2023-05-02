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Гловацкий Калистрат Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гловацкий
Имя
Калистрат
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46076. ГЛОВАЦКІЙ, КАЛИСТРАТЪ ИВАновъ. К. Ольгопольск. у., Устьянск. в., с. Малой-Киріевки, 26 л.; — М. С. 1 уч. Балтск. окр., 6 п. 13 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 21 Февр. 905.

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