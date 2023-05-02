Борута Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борута
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130276. БОРУТА, ПЕТРЪ СТЕПАНОВЪ. К. Пинчов. у., гм. Нагоржа, д. Чаенчице, 44 л., рд. т. же у., гм. Добѣславице, въ д. Войцѣховъ; — М. С. 2 окр. Кѣлецк. г. 21 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Сент. 909. | 908 138667 169 М.
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