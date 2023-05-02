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Паршин Софроний Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паршин
Имя
Софроний
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
27499. ПАРШИН, СОФРОНИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Пугачевск. у., Августовск. в.; — П. С. при 1 карбате г. Рыбинска. Уклон. от. воин. пов., лиш. св. 1 г. Исп. 13 марта 920.

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