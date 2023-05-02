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Пашков Семен Руфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пашков
Имя
Семен
Отчество
Руфович
Дата исполнения приговора
04 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9963. Пашков Семен Руфович, 42 л., Сарапульск. окр., Бикбардинск. р., с. Аряша. Н. С. 2 уч. Сарапульск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4 мая 926. Наст. приг. поглощен приговором Уральск. Облсуда, вст. в зак. силу 22 мая 926.

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