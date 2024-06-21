Сауков Иван Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сауков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87257. сАУКОВЪ, ИВАНЪ ДАНИЛОВЪ, 28 л. Лиш. пр. изъ к. Рославльск. у., Епишевск. в., д. Костюшкова, рд. Черкасск. у., въ в. и с. Смѣлѣ; — Кіевск. О. С., 7 Марта 911, 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Мая 911. | 908 25148 1642 У. | 904 62286 1647 У. | 905 70394 172 М. | 900 74682 169 М. | 904 91722 1655 У. | 900 13870 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.