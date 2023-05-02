Олейников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейников Николай Иванович

Олейников Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Олейников
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7181. ОЛЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. 26 л., Медвеженск. у., Тахтинск. в. и с. Куб-Черн. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. Исп. 24 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.