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Голованов Савелий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голованов
Имя
Савелий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
1951. ГОЛОВАНОВ САВЕЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 33 л., Рязанск. г., Шацк. у., Чучковск. в., д. Свищевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 12/Х—24.

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