Барулин Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барулин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 505. БАРУЛИН, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. 26 л. Гр. Берейск. у., Ташировск. в., д. Беликово; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Покуш. на кражу, лиш. св. 6 м. Исп. 9 окт. 919.
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