Фриз Георгий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фриз
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12745. ФРИЗ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л., Вольск. к., с. Степного. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 106, 113,110, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. в. с. 10/ІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.