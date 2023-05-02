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Зыков Леонид Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зыков
Имя
Леонид
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5060. ЗЫКОВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ, 25 л., Бийск. у., Зимовск. в., с. Томского. Алтайск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. Исп. 1 ноября 923.

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