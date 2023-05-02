Зыков Константин Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зыков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15337. ЗЫКОВ, КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ, 21 г. Гр. Кашинск. у., Савкинск. в., д. Звереве; — Р. Т. г. Петрограда. Продажа револьв., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 2 л., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 30 янв. 920.
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