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Попов Тимофей Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Тимофей
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7921. ПОПОВ ТИМОФЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 39 л., Никольск. у , Вознесенск. в., д. Крутых, Северодвинск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 дек. 923.

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