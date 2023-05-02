Баланкин Лазарь Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баланкин
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45079. БАЛАНКИНЪ, ЛАЗАРЬ КИРИЛловъ (онъ же Буланкинъ). Мщ. г. Якобштадта, Фридрихштадт. у., 34 л.; — Митав. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Апр. 905. | 900 16586 169 М. | 91 18784 169 М. | 91 116960 170¹ М.
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