Баланкин Лазарь Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаланкин Лазарь Кириллов

Баланкин Лазарь Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баланкин
Имя
Лазарь
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45079. БАЛАНКИНЪ, ЛАЗАРЬ КИРИЛловъ (онъ же Буланкинъ). Мщ. г. Якобштадта, Фридрихштадт. у., 34 л.; — Митав. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Апр. 905. | 900 16586 169 М. | 91 18784 169 М. | 91 116960 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close