Котов-Шабаев Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов-Шабаев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6815. К0Т0В-ШАБАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., Владимирск, у., Слободск. в., с. Красное, Н. С. 3 уч. Владимирск. у., Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 28 сент. 923.
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