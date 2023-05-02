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Семин Семен Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семин
Имя
Семен
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8938. СЕМИН СЕМЕН МАКСИМОВИЧ, 25 л., Петровск. у., Безводнинск. в., с. Никифоровки. Н. С. 7 уч. Петровск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 31 марта 923.

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