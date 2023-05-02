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Сазонова Ксения Емельяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сазонова
Имя
Ксения
Отчество
Емельяновна
Дата исполнения приговора
05 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8645. САЗОНОВА КСЕНИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА, 50 л., Стародубск. у., Погарск. в., д. Бугаевки. Гомельск. Губсуд. Ст. 171 ч. 1, лиш. св. 2 г. 10 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 5 мая 923.

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