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Петриченко Сергей Сисоев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петриченко
Имя
Сергей
Отчество
Сисоев
Дата исполнения приговора
20 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
38489. Петриченко, Сергѣй сисоевъ. К. Уманск. у., Бабанск. в., с. Гродаева, 20 л.; — Уманск. О. С., 135, 134, 135, 140, 148 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по прип. напеч. въ 907 г. № 51902, тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 29 Дек., счит. ср. съ 20 Іюня 907.

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