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Фунтиков Николай Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фунтиков
Имя
Николай
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
22 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
12784. ФУНТИКОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, 23 л., Жиздринск. у., Кондрыкинск. в., с. Кургановки. В. Т. 16 стр. корп. Ст. 205, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/ѴІІІ—24.

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