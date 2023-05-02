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Чернышев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8000. ЧЕРНЫШЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 42 л., Гр. Кадниковск. у., Устьрецк. в., д. Лисиченской, рд. Елатомск. у., Альферовск. в. в д. Мищукове, Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 1 г. пр. з., Исп. 1 марта 919

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