Белобржевский Игнатий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белобржевский
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143759. БѢЛОБРЖЕВСКІЙ, ИГНАТІЙ Антоновъ. К. Остроленск. у., гм. Наклы, д. Круки, 46 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Бялобржегъ Дальній; — Ломжинск. О. С. 21 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 75181, арест. отд. 3 г. Исп. 24 Окт., счит. ср. съ 16 Марта 909. | 906 27141 2 ч. 1655 У. | 92 106864 1655 У. | 903 68585 1655 У. 90 11565 1655 У. | 900 87761 1655 У. | 83 41864 169 . | 96 82108 1655 У. | 80 48930 169 М.
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