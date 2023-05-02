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Давыдов Сергей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3689. ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., б. Екатеринбургск. г., Верх-Исетск. завода. Н. С. 15 уч. Пермск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 20 апр. 923.

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