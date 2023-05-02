Хлевный Степан Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлевный
- Имя
- Степан
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11144. ХЛЕВНЫЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Томск. у., Ишимск. р. Н. С. 15 уч. Томск. р. Ст. ст. 2 ч. 176, 196, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 30/ѴІ—26.
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