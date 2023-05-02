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Соватеев Сергеи Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соватеев
Имя
Сергеи
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
28977. СОВАТЕЕВ, СЕРГЕИ АНДРЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Коломенск. у., Бровск. в., д. Болотово; — Н. С. Рогожск. уч. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 5 июня 920.

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