Кропотов Матвей Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кропотов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7081. КРОПОТОВ МАТВЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, 20 л., Котельническ. у., Шубенск. в., д. Пушки. Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Ст. 142, лиш. св. 5 л. Исп. 21 февр. 923.
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