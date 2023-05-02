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Кропотов Матвей Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кропотов
Имя
Матвей
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
21 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7081. КРОПОТОВ МАТВЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, 20 л., Котельническ. у., Шубенск. в., д. Пушки. Н. С. 10 уч. Котельническ. у. Ст. 142, лиш. св. 5 л. Исп. 21 февр. 923.

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