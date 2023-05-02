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Свинцов Сергей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свинцов
Имя
Сергей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8808. СВИНЦОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 46 л., Почепск. у., Кульневск. в., с. Кошово. Брянск. Губсуд. Ст. 90, лиш. св. 1 г. Исп. 18 ноября 923.

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