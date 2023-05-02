Летемин Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Летемин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8062. ЛЕТЕМИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л., б. Екатеринбургск. у., Сысертск. в. и з. Н. С. 2 уч. Семипалатинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Исп. 15 сент. 923.
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