Богданович Анеля Устинова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданович
- Имя
- Анеля
- Отчество
- Устинова
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130121. БОГДАНОВИЧЪ, АНЕЛЯ УсТИнова. Лиш. ос. пр. изъ м. Вилкомир. у., Купишск. в., 32 л., рд. въ г. Новоалександровскѣ; — З. Н. 2 уч. Новоалександров. у. 10 Сент. 909, 12, 6 п. 13 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Сент. 909. | 904 56772 169 М. | 95 37312 169 М. | 97 81840 1643 У.
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