Чапурин Афанасий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чапурин
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141063. ЧАПУРИНЪ, АФАНАСІЙ ПАВЛОВЪ. К. Каргопольск. у., Андреевск. в., д. Долгозерской, 23 л.; — Петрозаводск. О. С. 19 Сент. 909, 134, 135, 149 и 1525 У., арест. отд. 4 г. Исп. 31 Окт. 909.
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