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Окунев Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Окунев
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
08 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
105953. ОКУНЕВЪ. ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тихвин. у., Новинск. в., д. Ручьевъ, 34 л.; — СПБ. О. С, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 8 Іюля 909. 904 61243 1655 У. | 95 100347 1655 У. 902 56566 172 М. | 92 5492 170 М. 900 66050 177 М. | 90 65543 169 М. 99 62096 170 М.

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