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Умоленов Федосей Федотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Умоленов
Имя
Федосей
Отчество
Федотов
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140323. УМОЛЕНОВЪ, ФЕДОСЕЙ ФЕДОТОВЪ. К. Лаишев. у., в. и д. Анатыши, 57 л.; — Казан. О. С. 18 Авг. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. 15 Сент. 909.

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