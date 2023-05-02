Корнилов Абдул-Шабар Сайфетдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнилов
- Имя
- Абдул-Шабар
- Отчество
- Сайфетдинов
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32558. КОРНИЛОВЪ, АБДУЛЪ-ШАБАРЪ Сайфетдиновъ. К. Симбир. г., Ардатов. у., Неклюдовск. в., д. Ламата, 21 г.; — З. Н. 5 уч. Щигров. у., 8 п. 170, 1 и 2 п. 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 м., по зачисл. ср., провед. подъ страж. съ 27 Янв. по 2 Марта. Исп. 2 Марта 905.
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