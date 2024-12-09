Брюков Дмитрий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брюков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20786. БРЮКОВЪ, ДМИТРІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Владимірск. у., Чековск. в., с. Котлучина, 24 л.,рд. Богородск. у., въ Зуевск. в. и с.;—Владимірск. О. С., 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ16 Сент. 908 г., арест. отд. 2½г. Исп. 20 Дек. 908. 907 1025 1655 У. | 902 104580 170 М. | 903 68418 169 М.
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