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Шадрин Матвей Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шадрин
Имя
Матвей
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
11858. ШАДРИН, МАТВЕЙ ИЛЬИЧ, 41 г. Гр. Сарапульск. у., Камск. в., д. Дремеио; — Н. С. 6 уч. Сарапульск. у. Кумышковар., пр. р. 2 г. Осужд. 28 июня 920.

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